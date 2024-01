Filme que traz no elenco a estreante atriz caxiense Isabele Rezzadori, 15, "Chama a Bebel" irá estrear no sábado em Caxias do Sul, com sessão na Sala de Cinema Ulysses Geremia, às 15h. Escrito e dirigido por Paulo Nascimento, o longa acompanha a jornada de Bebel (interpretada por Giulia Benite, atriz conhecida por protagonizar os dois filmes da Turma da Mônica), uma garota que se muda do interior para a cidade grande.