A noite de sábado (9) foi tomada pelo espírito natalino no Centro Cívico do campus-sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS). A Orquestra Acadêmica e o Coro da UCS, que tiveram como solista a soprano Karina Dante e a regência do maestro Gilberto Salvagni, embalaram as milhares de pessoas que prestigiaram a 9ª edição do Natal em Família da UCS.