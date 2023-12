Uma Lição de Vida é o título. Mas foram muitas lições de vida que motivaram o jornalista farroupilhense Egui Baldasso a escrever o livro que terá lançamento nesta terça-feira em Caxias do Sul, no Mr. Frank Food Hall (Pátio da Estação). A sessão de autógrafos está marcada para as 18h30min, seguida de bate-papo com o autor, que este ano foi patrono da 32ª Feira do Livro de sua cidade natal.