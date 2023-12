O Calendário de Lourdes chega à 15ª edição preservando a tradição de surpreender os apreciadores da publicação com aspectos históricos do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul. A “folhinha” de 2024 mostra fotos e informações de 13 indústrias que tiveram origem no bairro. São estabelecimentos de vários segmentos como metalurgia, moinho, artístico, vinícolas, alimentício, tecelagens, cervejaria e produtos químicos.