Interpretando o papel do médium Chico Xavier, o ator Renato Prieto vem a Caxias do Sul para apresentar a peça Chico Xavier em Pessoa, nesta sexta-feira (10), no Teatro Murialdo. O início da apresentação está marcado para as 20h e ainda é possível garantir ingressos pelo Sympla, a partir de R$ 35 (+taxas). A promoção é da RBS TV e do Clube do Assinante.