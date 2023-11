De outubro do ano passado até abril deste ano, a fotógrafa caxiense Angela Pimentel morou em Cabo Verde, antiga colônia portuguesa de pouco mais de 500 habitantes no continente africano. Formado por 10 ilhas, o arquipélago vulcânico tem aproximações com a cultura brasileira, especialmente um certo jeito descontraído de ser, que se reflete também no gosto pelo Carnaval.