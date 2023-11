Com o tema Brasilidades, começa neste final de semana a 10ª edição do Aldeia Sesc. Neste ano, além das tradicionais atividades na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino, a grande novidade é a descentralização do festival, que em 2023, ocupará espaços culturais em bairros periféricos de Caxias. A ação recebe o nome de "Aldeia nas Quebradas" e vai fomentar atividades que já ocorrem nos espaços.