Bom Dia! Que este amanhecer seja iluminado... Como é bom sentir a paz... Tenhamos muita esperança e sempre muita fé... No calendário litúrgico, hoje, é a festa da Transfiguração de Jesus... No alto do Monte Tabor, Jesus dá uma amostra do céu... Ele se transfigura para garantir que o nosso final será a eternidade... Caminhos em direção ao céu... Feliz dia!