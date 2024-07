Bom dia! Hoje é um dia especial, pois é o Dia do Amigo... É um dia festivo, pois a amizade torna a vida uma verdadeira festa... É também um dia de gratidão... O que seria de nossa vida sem amigos?! Que este sábado nos inspire a valorizar e nutrir as amizades que enriquecem nossas vidas, incluindo a amizade mais preciosa de todas: nossa amizade com Deus. Feliz dia!