Lá atrás, no primeiro trimestre, dei uma palestra em que eu disse que esse ano seria de muita chuva. Regido pela lua, 2023 tem feito jus ao satélite que influencia nos oceanos e consequentemente em nós, formados 70% por água. De quebra, a santa padroeira não poderia ser outra — no mínimo até o fim de dezembro, Iemanjá é quem nos guia. E para fechar o combo do “não foi por falta de aviso”, o ano com grande inclinação ao feminino definitivamente é todo dela, independente dos inúmeros avanços que insistamos travar: a mãe natureza nunca chorou tanto.