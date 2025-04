Um novo Caxias, sem promessas e com o objetivo da organização em campo

Júnior Rocha buscará mais um acesso nacional na carreira. Porthus Junior / Agencia RBS

Um fato novo necessário. E que, no discurso, deixou boa impressão para a sequência do Caxias na Série C. Júnior Rocha chega ao Centenário para tentar reorganizar a casa.

E talvez a utilização em sequência do termo "organização" para definir sua ideia de time fale muito sobre o que o treinador observou do Caxias antes de aceitar o desafio. É fato que o elenco grená pode ter algumas carências, especialmente nas laterais, mas tem sim peças de qualidade. Principalmente do meio pra frente. E, claro, pode jogar mais.

Com mais organização e competitividade, a equipe grená poderá alcançar o objetivo da vaga na próxima fase. E, neste momento, nem precisa fazer grandes projeções ou promessas. A resposta e o apoio do torcedor virá com a resposta em campo.

Era fundamental uma chacoalhada no ambiente. Uma cobrança mais firme no vestiário, até por uma mudança de postura de alguns atletas. Mas, talvez o mais importante desta escolha da direção grená foi não ficar refém do passado ou de nomes que já estiveram no clube.