"O que a gente leva é para ter um pouco mais de cuidado no que promete", diz presidente do Caxias após mudança de técnico

Roberto de Vargas na apresentação do técnico Júnior Rocha. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Luizinho Vieira já é passado no Caxias. A Era Júnior Rocha iniciou nesta quinta-feira (24) com a apresentação e o primeiro contato do técnico com o grupo de atletas. Mas a passagem da comissão técnica anterior deixou marcas, tanto no torcedor como na direção.

E o presidente grená, Roberto de Vargas, avaliou o processo de mudança na casamata do Estádio Centenário.

— Eu não vou dizer que o trabalho anterior foi mal feito. E que estava errado. Nós conseguimos atingir os objetivos que foram traçados até o momento. Pode ser que não foi com aquela plástica, com aquela beleza que o torcedor gosta. Mas a gente conseguiu — declarou o mandatário grená, que ainda comentou sobre o trabalho anterior:

— Quero agradecer muito ao Luizinho. Para mim, ele fez um bom trabalho. Infelizmente, são coisas que a gente não calcula quando contrata um treinador ou alguém para trabalhar com você.

De Vargas ainda foi humilde e reconheceu erros na passagem de sete meses de Luizinho no Caxias, quando a obsessão do clube pelo acesso à Série B pode ter feito com que tanto dirigentes como o antigo técnico pudessem ter exagerado na mensagem repassada à torcida.

— A mudança foi feita, nós estamos aqui para atender o nosso verdadeiro chefe, que é a torcida. É o conselheiro, é o torcedor, que não estava aceitando o trabalho, a gente só fez o que a torcida nos colocou que precisava fazer. E a experiência, o que a gente leva, é para ter um pouco mais de cuidado no que fala, no que promete. Às vezes, na minha primeira gestão, falta um pouquinho de experiência, mas eu vou pegando o carrinho no meio da estrada.

Novo técnico

De Vargas ainda explicou como foi a escolha por Júnior Rocha, profissional de 44 anos e com dois acessos à Série B no currículo.