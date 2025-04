Saiba como foi o primeiro treinamento de Júnior Rocha com os atletas do Caxias

Júnior Rocha no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Júnior Rocha comandou o primeiro treinamento no comando do elenco do Caxias na tarde desta quinta-feira (24).

Antes, no entanto, o treinador teve uma conversa com os atletas ainda no vestiário. Momento para o técnico externar suas ideias e conhecer o grupo. O bate-papo durou cerca de 20 minutos. O treinador foi direto e objetivo quanto ao que quer ver em campo.

Depois da conversa, Júnior e os auxiliares Elton Macaé e Jeferson Ribeiro comandaram uma atividade em campo reduzido no CT Baixada Rubra, de ataque contra defesa.

Num primeiro momento, a linha defensiva foi formada por Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Marcelo. Do meio pra frente, Vini Guedes, Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo e Willen Mota.

Depois, o treinador foi alternando as equipes, e a segunda formação teve Ronei, Douglas, Alan e Kelvyn na linha de defesa, com Mantuan, Eliedson, Yann Rolim; Gabriel Lima, Welder e Calyson do meio pra frente.

Contra o Guarani, na segunda-feira (28), pela terceira rodada da Série C, o treinador grená já adiantou que fará ajustes pontuais na equipe.