O ano para o Juventude reafirmar seu protagonismo no Gauchão

Juventude, do volante Jadson, mira nova decisão do Estadual Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Certamente não será uma tarefa simples. Mas o Juventude começa o Gauchão de 2025 almejando, pelo menos, igualar o que fez na última temporada. Voltar a final do Estadual não é apenas um objetivo, mas a sinalização de que o clube quer se reafirmar como protagonista no Rio Grande do Sul.

O favoritismo sempre recai inicialmente para Grêmio e Inter. São os maiores investimentos, as maiores torcidas e as equipes que, na teoria, são mais qualificadas. Só que a história recente mostrou que o Interior tem se fortalecido na disputa. E aí a dupla Ca-Ju, historicamente, é quem mais aparece nessa disputa.

No caso alviverde, a última temporada apresentou um início positivo, seguido por uma oscilação que custou a vantagem nas quartas de final. Porém, a partir do duelo contra o Guarany-Ba, o Ju de Roger Machado se fortaleceu, eliminou o Inter e perdeu, no detalhe, para o Grêmio.

Agora, a partir da manutenção de Fábio Matias e de alguns atletas importantes, combinada com 14 reforços que chegam, o time terá de encontrar a sua identidade em um campeonato curto e sem tempo para respirar entre uma rodada e outra.