Projeto Acelera Hip Hop oferece oficinas gratuitas em Bento Gonçalves

Olha aí, galera, vão rolar diversas oficinas gratuitas para quem curte a cultura hipo hop. Durante seis meses serão realizados 24 encontros continuados de Breaking, Graffiti, DJ e MC/RAP. As inscrições já estão abertas para as atividades que serão realizadas na Sala Hip Hop Nest Support, em Bento Gonçalves. O projeto é realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves.