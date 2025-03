Inscrições abertas para a 59ª edição do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul

Atenção escritores! Está aberto o período de inscrições para a 59ª edição do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. Os interessados têm até o dia 15 de abril para firmar sua participação.

Entre os requisitos o escritor deve ter mais de 16 anos e residir em Caxias do Sul há, no mínimo, dois anos.

Os textos devem ser entregues em um envelope identificado com pseudônimo, acompanhado de outro envelope com a ficha de inscrição devidamente preenchida. O nome do autor aparece apenas no formulário (ficha de inscrição), que deve ser entregue em envelope separado e lacrado.