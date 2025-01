Secretária da Cultura de Caxias revela aporte de R$ 1 milhão para beneficiar ações da economia criativa

Tatiane Frizzo, ao lado de Beatriz Araujo, em Porto Alegre, durante reunião que oficializou a inclusão de Caxias do Sul em projeto-piloto que beneficia a economia criativa do Estado. Juliane Ribas / Divulgação

A secretária da Cultura de Caxias do Sul, Tatiane Frizzo, foi a Porto Alegre nesta terça-feira (21) para se reunir com a secretária de Cultura do Estado (Sedac), Beatriz Araujo. O encontro ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Na pauta, Beatriz anunciou que Caxias receberá investimento de R$1 milhão por meio de um projeto-piloto vinculado ao programa RS-Criativo. Além de Caxias, o projeto vai contemplar Porto Alegre e Santa Maria. O objetivo é fomentar a economia criativa. As ações não estão definidas. Serão, a partir de agora, desenvolvidas por grupos de trabalho em cada uma das cidades.

1

Além disso, Tatiane frisa que Caxias foi contemplada por meio de um edital do programa RS-Seguro COMunidade - Territórios Criativos, também do governo do Estado. Em Caxias, as atividades vão ocorrer no Fátima e no Santa Fé.

Foram selecionados os projetos Digitais da Periferia, da Fluência Casa Hip Hop, e Jardins Criativos, de Liliane de Fatima Giordano. Cada projeto receberá investimento de R$ 200 mil.

2

A ida de Tatiane a Porto Alegre ocorreu no mesmo dia em que o nome dela apareceu no Diário Oficial tendo sido exonerada do cargo de secretária pelo prefeito Adiló Didomenico. A exoneração, conforme o documento, consta desde o dia 7 de janeiro de 2025. Contudo, a assessoria da prefeitura explicou que "a exoneração é retroativa do dia 7 (janeiro), porque ela (Tatiane Frizzo) tinha uma viagem programada antes de ser nomeada". A assessoria confirma ainda que a nomeação dela logo sairá no Diário Oficial.

3

Além disso, é aguardada a nomeação de Cristina Nora Calcagnotto como secretária adjunta da Cultura em Caxias. Pelo menos esse é o papo que rola nos bastidores. Cristina foi secretária da Cultura de Adiló de fevereiro de 2023 até o final de 2024.