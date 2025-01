Celebração ecumênica irá marcar a 3ª Marcha Trans de Caxias do Sul, neste domingo

A ONG Construindo Igualdade realiza neste domingo (2) a terceira edição da Marcha Trans de Caxias do Sul. A concentração será às 14h30, no pórtico em frente à Prefeitura Municipal. Depois, às 15h30min, a caminhada seguirá pela Rua Alfredo Chaves até a quadra entre as ruas Os Dezoito do Forte e Sinimbu, onde será realizada uma celebração ecumênica em memória das pessoas trans assassinadas em função de sua identidade de gênero.