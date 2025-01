Estação Téti prepara abertura ainda para o primeiro semestre, em Caxias do Sul

Com 600m² de área no complexo do antigo Moinho da Estação (onde ficava a casa de shows CCUBO), o Estação Téti nasce a partir da consolidação do Festival Téti, tendo como piloto o espaço ocupado na Festa da Uva 2024. Sócias no empreendimento, as empresárias Cali Troian e Cris Biazus querem preencher uma lacuna na cidade, que é um atrativo turístico e cultural para unir gerações.