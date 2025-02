A folia é aqui: com aumento de festas e blocos, Carnaval de Rua de Caxias do Sul se consolida na região

Antes do Carnaval, os blocos têm intensificado os ensaios. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Acabou o tempo em que o Carnaval era sinônimo de sair de Caxias do Sul, para curtir blocos e festas, seja no Litoral ou até em outras cidades. Por aqui, os foliões têm encontrado cada ano mais motivos para celebrar a festa mais popular do Brasil. Neste ano, serão três finais de semana de folia, com batucada, serpentina e confetes, pelas ruas da cidade.

Já neste sábado (22), começam os festejos carnavalescos nas ruas caxienses. É que o Bloco Acadêmicos do Luizinho, que pretende reunir 10 mil foliões, vai colocar a galera para sambar, neste primeiro final de semana de Carnaval — mesmo antes da data oficial.

De acordo com Leonardo Santos, socio-proprietário do Bar do Luizinho e organizador do bloco, a opção de adiantar a data veio de uma ideia antiga, para proporcionar mais segurança aos foliões e mais flexibilidade aos produtores:

— Como nesse ano o Carnaval caiu em março, que é mais longe da virada do ano, optamos pelo dia 22 de fevereiro. Em caso de mau tempo, ou algum imprevisto, a gente faz no domingo. E caso no domingo ainda tenha alguma adversidade, a gente ainda vai ter o dia 1º de março — justifica.

A mudança de data representa também a expansão das atividades carnavalescas em Caxias, mas não tem relação com qualquer tipo de competitividade entre os blocos que já existem na cidade, e sim a possibilidade de ampliar os dias de festa, enfatiza Santos.

— No dia do bloco vêm todos os públicos, tem criança, o pessoal da vizinhança... Até porque o nosso Carnaval é gratuito. Cada bloco tem o seu público — avalia.

Fortalecimento da festa

A mobilização dos blocos, que têm ampliado o calendário de festas, somada à importância das escolas de samba de Caxias, é uma demonstração da força do Carnaval, defende a diretora de Arte e Cultura Popular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Carine Turelly.

— Tivemos um período bem forte das escolas de samba, com uma ascensão bastante interessante até 2016. Nessa época, os blocos já estavam começando. Aqui em Caxias tinha essa cultura de a cidade esvaziar, pois as pessoas que gostavam mesmo de Carnaval viajavam para outros lugares — recorda.

Para Carine, o surgimento dos blocos foi um elo para unir a comunidade do centro aos bairros, que já possuíam a cultura do Carnaval.

— É uma cena que, alguns anos atrás, talvez ninguém imaginasse na cidade. E o que é bem legal é que hoje os blocos também buscam referência de música nas comunidades. Quem vai tocar samba no bloco? Precisa ter as pessoas de referência. Então as coisas começaram a se misturar de alguma forma — observa.

Desfile competitivo deve voltar em 2026, em Caxias

O Desfile de Carnaval das escolas de samba, neste ano, será no dia 8 de março. Ainda em formato de retomada, a Rua Plácido de Castro será o palco das agremiações Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Escola de Samba Acadêmicos Filho de Jardel, Grupo Recreativo Esportivo Unidos do é o Tchan, Associação Cultural e Esportiva Acadêmicos XV de Novembro e Associação Cultural Esportiva São Vicente. As escolas vão desfilar no evento que será a transição para o campeonato tradicional da cidade, que deve ocorrer ainda em 2026.

— Chegamos num cenário em que estava toda a comunidade desmobilizada. Sabíamos que não seria um caminho rápido, porque tem que estar trabalhando com o cenário da sociedade como um todo. Para a aceitação na questão política, na questão financeira, da comunidade... O Carnaval mexe com várias frentes — detalha Carine.

Mesmo em formato reduzido, a diretora da Unidade de Arte e Cultura Popular diz ter percebido um maior interesse da comunidade pelo Carnaval em Caxias.

— O grande público está aceitando melhor. Lá em 2016, os carnavais já juntavam muita gente, mas ainda havia uma certa divisão — comenta.

Diferentemente do ano passado, em que foi realizado apenas um desfile simbólico, nessa edição as escolas optaram por organizar uma votação para premiar as melhores escolas da cidade.

— É um processo lento e trabalhoso, mas isso está somando muito. Tínhamos, antes, um final de semana. Agora já tem blocos em três finais de semana e aparecem cada vez mais opções — enfatiza Carine.

Blocos de todos os estilos para todos os gostos

A folia de Carnaval abre neste final de semana e segue até o dia 8 de março. Serão três semanas com opções de festas para os mais diversos públicos.

Neste domingo (23), por exemplo, ocorre a estreia do Bloco Desorkestra Montanhosa. Reunindo músicos caxienses que integram orquestras e bandas marciais da região, a Desorkestra é composta por instrumentos típicos de fanfarra, como trompetes, trombones, saxofones, tubas, surdos e reco-recos. A regência é do maestro da Banda Marcial Cristovão de Mendoza, Antônio Filho.

Os foliões sairão em cortejo, atrás do bloco, a partir das 15h, do Centro de Cultura Ordovas até o Bar Kerwald, no bairro Panazzolo.

"O Carnaval em Caxias é uma potência", defende Ferrolho

Bloco da Ovelha projeta receber até 10 mil foliões no cortejo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na próxima semana, a festa prossegue sábado (1º) com o tradicional Bloco da Ovelha, que espera receber entre 8 e 10 mil foliões para o cortejo na Rua Tronca, em celebração aos 10 anos do grupo.

— O Carnaval vem numa crescente há muito tempo. A cidade acolheu o Carnaval de rua, de blocos e, agora, a retomada dos desfiles das escolas. O Carnaval em Caxias é uma potência — aponta o produtor cultural Leonardo Ferrolho, um dos responsáveis pelo bloco.

Desde 2015, quando o Bloco da Ovelha começou se formar na Casa Paralela, o crescimento vem sendo exponencial. A cada ano, a organização contabiliza mais foliões se divertindo pelo cortejo.

— Eu acho que isso é a coisa mais legal do Carnaval: cada bloco, cada escola e cada grupo que se reúne tem as suas características. Isso caracteriza uma cultura carnavalesca. Todo mundo gosta de se divertir, gosta de ser feliz.

Em 2020, no último Carnaval pré-pandemia, o Bloco da Ovelha chegou a reunir 25 mil pessoas. Agora, a organização projeta a retomada desse público. O produtor entende que o atual momento revela o fortalecimento do Carnaval como uma festa popular em toda a cidade.

— É bom porque tu vai num bloco e se quer mais um, tem outro para ir. Eu apoio que sejam mais blocos, que a gente tenha Carnaval de janeiro até março. Não tem concorrência entre blocos, é tudo Carnaval. Quanto mais movimentação, mais vai crescer — defende.

Bloquinho Ovelha Negra ocorre nos dias 1º e 2 de março. William Cabral / Divulgação

"Evento importante para a cultura, a economia e o turismo"

Com uma outra abordagem, mas ainda no embalo do Carnaval, o Bloquinho Ovelha Negra traz a Caxias atrações como MC Hariel, MC Don Juan, Gaab e Tília. A expectativa é de atrair 7 mil foliões no estacionamento da academia Engenharia do Corpo, no bairro Santa Catarina, nos dias 1º e 2 de março.

— Nosso público dobra ou aumenta cerca de 30% a cada ano. Notamos a vinda de pessoas de outras cidades da região e que a galera deixou de ir para a praia, ficando em Caxias em razão dos blocos — analisa um dos sócios do bloco, Bruno Morais.

Segundo o empresário, 40% do público do Bloquinho Ovelha Negra vem de cidades da região.

— As pessoas se conscientizaram que é um evento importante para a cultura, a economia e o turismo da cidade. Então, está tendo uma aceitação maior do que era uma vez. Acho que, no geral, o Carnaval de Caxias tem aumentado e tem ganhado cenário na região. Acho isso bacana e importante para a cidade — aponta.

Crescer e consolidar a festa caxiense

Bateria da Velha em ensaio aberto na última terça-feira (18). Porthus Junior / Agencia RBS

Um dos precursores da folia caxiense é o Bloco da Velha, que surgiu em 2011. A partir dessa batucada, com cortejo pela cidade, outros grupos foram surgindo.

No dia 2 de março, o Bloco da Velha vai realizar a sua festa na Rua Dom José Baréa, no entorno da antiga Maesa. O tema deste ano é Batucada Brasileira. O evento é gratuito e a entrada será pelas ruas Treze de Maio e pela Tronca, esquina com a Vereador Mario Pezzi.

Para o empresário Guilherme Martinato, um dos produtores do evento, a explicação para a consolidação do Carnaval em Caxias é que a comunidade entendeu a importância da festa.

— Agora se vê essa movimentação nos blocos, com mais dias, o retorno do carnaval de rua das escolas de samba, eventos em clubes também voltando a acontecer, prolongando mais o período de Carnaval... Isso é um cenário nacional, principalmente em grandes centros. Isso demonstra um alcance maior de pessoas e um entendimento maior da sociedade, uma renovação e reafirmação dessa cultura na cidade — analisa.

Assim como Ferrolho, do Bloco da Ovelha, Martinato não vê o surgimento de outros blocos como uma competição.

— O resumo é felicidade, porque é o que a gente sempre defendeu é esse crescimento, óbvio que de uma forma saudável. É muito bacana ver novos grupos surgindo. É momento de crescer de forma ordenada e de fazer com que Caxias tenha a oportunidade de ser uma referência consolidada de Carnaval — orgulha-se.

Confira a programação completa do Carnaval:

22 de fevereiro (sábado)

Bloco Acadêmicos do Luizinho

Horário: a partir das 14h

a partir das 14h Local: Rua Jacob Luchesi, em frente ao bar do Luizinho

Rua Jacob Luchesi, em frente ao bar do Luizinho O evento é gratuito, mas há ingressos no valor de R$220 para área open bar. Os bilhetes podem ser adquiridos através do link.

23 de fevereiro (domingo)

Bloco Desorkestra Montanhosa

Horário: das 15h às 19h

das 15h às 19h Local: saída do cortejo do Centro de Cultura Ordovás até o Bar Kerwald.

Carnaval das Famílias - Samba Show

Horário: das 15h às 18h30min

das 15h às 18h30min Local: Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural

Rua Plácido de Castro, junto à Feira Maesa Cultural Entrada gratuita.

1º de março (sábado)

Bloco da Ovelha

Horário: das 12h às 22h

das 12h às 22h Local: Rua Tronca

Rua Tronca Os ingressos são gratuitos. Para quem quiser garantir a entrada e área reservada na Cervejaria Salvador, pode adquirir o ingresso neste link.

2º de março (domingo)

Bloco da Velha

Horário: das 10h às 22h

das 10h às 22h Local: Rua Dom José Barea, em frente à Maesa

Rua Dom José Barea, em frente à Maesa Para quem quiser adquirir o camarote, ingressos no site Minha Entrada e também na Livraria Do Arco da Velha.

Bloco da Ovelha Negra

Datas: 1º e 2º de março

1º e 2º de março Horário: das 15h às 23h

das 15h às 23h Local: no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra

no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

8 de março (sábado)

Bloco da Farofada

Horário: das 15h às 22h

das 15h às 22h Local: Praça Duque de Caxias em Galópolis

Praça Duque de Caxias em Galópolis Entrada gratuita

Carnaval de Rua das Escolas de Samba

Horário: 20h

20h Local: Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa

Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa Entrada gratuita