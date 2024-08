Órbita Literária aborda a poética de contrastes na obra do escritor chileno Nicanor Parra  

Órbita Literária desta segunda-feira (19) recebe o poeta Rafael Iotti para ministrar o painel Direita e Esquerda Unidas Jamais Serão Vencidas - Nicanor Parra E a Poesia Chilena do Século 20. A curadoria é do escritor T. S. Marcon. O encontro se inicia às 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.