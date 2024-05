Vem aí a 4ª edição do Forró da Serra. As atrações estão programadas para iniciar neste sábado (4) e seguem até o dia 19, em Caxias do Sul. O evento também integra a Semana da Dança de Caxias do Sul, que ocorre até domingo (5), com apresentações sempre às 20h, no Teatro Pedro Parenti.