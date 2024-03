O espírito da música produzida pelos Irmãos Bertussi, cujo primeiro LP foi gravado em 1955, ainda paira pelas coxilhas da Serra gaúcha. Esse cancioneiro é venerado por gente do quilate do acordeonista Oscar dos Reis que, inclusive, gravou a música Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, em homenagem a Honeyde Bertussi. Ou ainda, outro virtuose, Renato Borghetti, que esteve na semana passada aqui em Caxias do Sul, na celebração do centenário de Honeyde.