Neste sábado (23), a escritora Elaine Pasquali Cavion põe em cena mais um projeto literário. Baseada no livro Tempo de Navio, publicado em 2020, o projeto Tempo de Leitura inicia circulação por casas-lares e abrigos de Caxias do Sul. A estreia, contudo, vai ser no Centro de Cultura Ordovás.