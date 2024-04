Caxias está mais uma vez na rota de ações do Dia Mundial da Criatividade. No dia 21 de abril, o evento deve reunir uma centena de atividades gratuitas, desde iniciativas de inovação, empreendedorismo feminino, economia criativa, educação, esporte, cultura e lazer. A programação ocorre no Pátio da Estação, no centro de Caxias.