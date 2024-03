Na entrada do outono se encerra a temporada de exibições de filmes do Chaplin, promovida pelo projeto Cinema de Verão, da Varsóvia Educação e Cultura. A itinerância que passou por Caxias do Sul, Cambará do Sul, Carlos Barbosa, Farroupilha e São Marcos, chega a Flores da Cunha. Os filmes serão exibidos desta quarta-feira (20) a sábado (23).