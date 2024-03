Bento Gonçalves recebe, no próximo sábado (23), o projeto Memória Negra. A iniciativa busca valorizar outras narrativas para a história do município de Bento Gonçalves, principalmente da população negra. O primeiro encontro ocorre no Centro Cultural 20 de Novembro com café, bate-papo e ações artísticas focadas na cultura negra. O encontro servirá como base para a pesquisa do historiador Lucas Anhaia, que organizará um livro com as memórias sobre pessoas negras do município.