O projeto Concerto Interior, promovido pelo grupo Ária Trio, retorna às apresentações da iniciativa que leva a sonoridade instrumental a distritos e bairros mais afastados da área central de Caxias do Sul. Dessa vez, será no domingo, dia 18 de fevereiro, às 16h na Praça Central de Vila Seca. Em caso de chuva, o espetáculo ocorrerá na Igreja Matriz do distrito.