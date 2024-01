Primeira coluna de 2024. É o abre alas da cena cultural da Serra gaúcha. Mais um ciclo em que renovo a parceria que nasceu antes de mim, surgida ainda com o Carlinhos Santos há mais de 20 anos, quando ele criou a coluna 3por4. Depois, a Siliane Vieira seguiu com o mesmo compromisso, tocando a coluna pra que se mantivesse como um espaço democrático, dando voz e vez a artistas de todas as linguagens, gêneros e tessituras.