Um brinde às boas novas da cena cultural em Caxias do Sul. Inaugura nesta sexta-feira (15), a partir das 14h, o Espaço Cultural Ponto Coletivo. A proposta é idealizada por uma família de artistas: Marcos Leal e sua companheira, Dio Gonçalves, e as filhas do Leal, a Gabriela e a Júlia. A entrada é franca.