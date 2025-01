Em primeira mão, as novidades da Wine South America

Faltam poucos meses para a Wine South America (WSA), evento destinado ao público profissional do universo do vinho, que vai movimentar Bento Gonçalves entre os dias 6 e 8 de maio.

Em primeira mão, a coluna adianta novidades para a edição deste ano, como a presença de novas regiões vitivinícolas brasileiras: vinícolas de Pernambuco, especialmente da região do Vale do São Francisco, e Brasília, figuraram entre as confirmadas. Na área internacional, Portugal, no ranking mundial dos 10 países que mais exportam vinhos, marcará presença pela primeira vez na WSA com o espaço Wines of Portugal — mais de 10 vinícolas representarão diversas regiões produtoras portuguesas, como Alentejo e Lisboa.