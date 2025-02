Com investimento de R$ 5 milhões, Di Paolo abrirá restaurante em Torres

Imagem mostra como será o resturante em Torres. Di Paolo / Reprodução / Divulgação

O consagrado galeto al primo canto do Di Paolo chega ao Litoral gaúcho neste ano. A rede prevê para outubro a abertura de uma unidade na nova orla do Mampituba, em Torres. O projeto prevê 900 metros quadrados de área construída, com capacidade para acomodar até 260 clientes em dois andares.

A obra já está em andamento e o investimento é de aproximadamente R$ 5 milhões. O dono do terreno e da incorporadora parceira da operação é Rodrigo Mariano dos Santos.

Conforme o fundador do Di Paolo, Paulo Geremia, haverá espaço externo nos primeiro e segundo pisos, além de 18 vagas de estacionamento. Segundo ele, a decisão de abrir uma unidade em Torres - o primeiro Di Paolo do litoral do RS - tem relação com o crescimento da cidade.

— A hotelaria e a parte turística nos atraíram. Outras praias têm muitos condomínios e as pessoas acabam não frequentando tanto restaurantes — diz.

A intenção do empresário é manter o restaurante aberto o ano todo servindo, além do galeto, os pratos típicos do cardápio como sopa de agnoline, salada de radicci com bacon, polenta frita e brustolada, queijo à dorê, além de sete tipos de massas e nove molhos.

