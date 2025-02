"Maior desafio para os empresários é a gestão de pessoas", diz especialista em mudança comportamental

Empresário Ítalo Rickes. Gestão de Impacto / Divulgação

Mais de cem empresários estarão reunidos em Gramado nos próximos dias para aprimorar técnicas de gestão e liderança. Eles participam, entre domingo (23) e quarta-feira (26), no Hotel Master, da Gestão de Impacto, uma imersão voltada para empreendedores com o foco no impulsionamento de negócios e atingimento de alta performance.

A coluna aproveitou a proximidade do evento para fazer três perguntas a Ítalo Rickes, empresário e especialista em mudança comportamental, integrante do programa Gestão de Impacto.

Conforme a Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor da Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo, quase metade das empresas gaúchas em estágio inicial são de empreendedores solo. A que se pode atribuir esse cenário?

Esse fato pode ser atribuído a diversos fatores. Pequenos empresários começam sozinhos por necessidade, não por escolha. Além disso, a busca por autonomia e a flexibilidade de ser o próprio chefe também atraem muitos para o empreendedorismo solo, embora a falta de conhecimento muitas vezes limite o crescimento desses negócios.

Empreender é para todo mundo?

Empreender não é para todo mundo. Embora qualquer pessoa possa abrir um negócio, nem todos têm o perfil ou estão dispostos a lidar com os desafios diários do empreendedorismo, como incertezas financeiras, gestão de pessoas, disciplina extrema e resiliência diante de fracassos. A mentalidade do empreendedor precisa estar baseada em crescimento contínuo, adaptabilidade e liderança. Isso é essencial para o sucesso e nem todos estão preparados ou dispostos a desenvolver essa questão.

O evento em Gramado irá abordar quatro pilares: mentalidade do negócio, gestão de pessoas, processos eficientes e escalabilidade em vendas. Desses, qual é o maior desafio dos empresários hoje?

Dos quatro pilares, o maior desafio para os empresários hoje é a gestão de pessoas. Muitos empreendedores têm dificuldades em formar, liderar e manter equipes alinhadas com a visão do negócio e por isso permanecem “solo”. Além disso, a falta de processos claros e estratégias eficientes para atrair e reter talentos agrava esse problema, impactando diretamente o crescimento e a sustentabilidade das empresas. Nossa imersão já está completamente lotada, o que prova que o empresário tem essa demanda de conhecimento e aprimoramento. Em abril faremos mais uma imersão e já há lista de espera.