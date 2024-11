Fabricante de Caxias do Sul fará na Eletric Move entrega de van elétrica para frota da Amazon

A van elétrica fabricada pela Arrow Mobility, de Caxias do Sul, deve começar a circular na frota brasileira da Amazon nos próximos dias. A primeira unidade do lote de quatro veículos vendidos para a To Do Green, principal operadora de veículos elétricos da Amazon no Brasil, será entregue na quinta-feira (7), na abertura da Eletric Move. A CEO da To Do Green, Paula Simões, estará na Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis para receber as chaves.