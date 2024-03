Nesta semana, a coluna mostrou o prêmio de Melhor Design de Ônibus do ano, concedido pelo iF Design Award ao projeto desenvolvido pela Projeform, de Caxias. Pois bem, tem mais caxiense reconhecido pela premiação. A Arrow Mobility venceu na categoria veículos comerciais com o projeto Arrow One, a primeira van 100% elétrica do Brasil.