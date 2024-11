Na próxima semana, de quinta (7) a domingo (10), ocorre em Caxias do Sul um evento de sustentabilidade e eletromobilidade. O 2º Eletric Move Brasil será no Centro de Eventos da Festa da Uva, com entrada gratuita. Os portões estarão abertos na quinta e sexta das 13h30min às 20h e no sábado e domingo das 10h às 20h.