Confira os finalistas da edição 2024 do Prêmio da Associação Brasileira de Sommeliers

Serão conhecidos na terça-feira (3), no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, os vencedores do Prêmio ABS-RS 2024. A distinção reconhece personalidades e empresas de destaque no cenário gaúcho da sommelèrie em nove categorias: Carta de Vinhos, Serviço de Vinho em Restaurante, Winebar, Vinícola, Melhor Experiência em Enoturismo, Personalidade do Vinho, Loja de Vinho, Paisagem Vitícola e Melhor Adega de Supermercado.