Vinícola Aurora amplia linha de vinhos que está há 38 anos no mercado

Há 38 anos no mercado, a linha Varietal da Aurora ganhou dois reforços: os brancos Aurora Varietal Viognier e Aurora Varietal Malvasia Aromática, ambos da safra 2023. Eles se juntam aos também brancos Chardonnay, Riesling e Itálico e aos tintos Cabernet Sauvignon, Merlot, Marselan, Petit Verdot, Rebo e Pinot Noir da coleção — no primeiro semestre, as vendas da linha cresceram 30% em relação ao mesmo período do ano passado.