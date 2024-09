Com "caiu os butiá do bolso" e "bananinha 12 horas" no cardápio, restaurante típico gaúcho abre em Caxias

No mês dos Festejos Farroupilhas, Caxias do Sul ganha uma nova opção com proposta bem gaudéria. O restaurante Espetiño abre as portas nesta quinta-feira (12), no Pátio da Estação, com cardápio típico e com pratos com nomes bem criativos, como o drink "caiu os butiá do bolso", o lanche "entrecotchê" e a sobremesa "bananinha 12 horas" — uma brincadeira com o costelão 12 horas.