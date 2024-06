Entre as cinco startups selecionadas para o programa de aceleração da Randon Ventures, duas são de Caxias do Sul. A Murbi, plataforma de tecnologia que oferece ferramentas para gestão, controle e segurança no transporte de colaboradores, e a Yeah, consórcio digital que permite aos clientes comprarem veículos e serviços de forma planejada com poucos cliques. Elas terão acompanhamento durante três meses, até julho, para impulsionar os negócios