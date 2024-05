Duas das principais companhias da região retomaram as atividades presenciais nesta segunda-feira (6). Marcopolo e Randoncorp voltaram após uma suspensão entre quinta-feira (2) e domingo (5) devido às condições climáticas adversas. Porém, as duas consideram as possíveis dificuldades de deslocamento de funcionários. Em Caxias, por exemplo, Galópolis é considerada uma área de risco.