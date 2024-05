Diante do triste cenário do Estado com as enchentes e deslizamentos de terra, a Don Claudino resolveu adiar a festa de 20 anos de fundação da casa de eventos programada para esta segunda-feira (20). Mas a data não passará em branco. Aliás, ganhou um novo significado, repleto de generosidade. A família decidiu aproveitar o aniversário para lançar um leilão beneficente em prol das vítimas gaúchas atingidas pela tragédia ambiental.