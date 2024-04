A 148ª edição do Bom Dia TI, evento do Trino Polo, terá como tema "Novos modelos de gestão em ambientes complexos", com o consultor e facilitador da H2h.labs e Triple A Global, Lucas Cezar. O encontro ocorre na próxima sexta, dia 3 de maio, às 8h, no Restaurante Sica, na CIC.