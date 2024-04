A noite de festa para o anúncio do novo posicionamento das Empresas SIM , agora Argenta, teve vários momentos de emoção. Neco Argenta, presidente do grupo, lembrou do início com poucos recursos e com um telefone alugado. Também reconheceu a confiança do irmão Deunir Argenta que deu o suporte necessário para fazer o negócio da família crescer.