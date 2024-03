Seis importadores de Colômbia, Guatemala e México estarão no Brasil nesta semana para visitar empresas dos polos moveleiros de Bento Gonçalves e São Paulo. A ação é um Projeto Comprador especial realizada pela Orchestra Brasil, iniciativa do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).