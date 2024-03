O Simecs está com inscrições abertas para uma formação voltada às mulheres que atuam no segmento industrial, gerentes, diretoras, sucessoras e analistas. Em parceria com o Centro de Excelência Empresarial, o Sinapses — Curso de Liderança Feminina terá cinco encontros presenciais sobre temas como protagonismo feminino, transformação através da tecnologia e práticas de gestão e liderança.