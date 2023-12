O Simecs teve um ano repleto de ações: mais de 56 encontros com os associados e importantes iniciativas como a campanha "A indústria tá em tudo" para valorização do setor. Para 2024, Ubiratã Rezler, presidente da entidade que representa as indústrias metalúrgicas da região, espera que o país faça reformas necessárias e que poder público e Judiciário proporcionem ambiente de estabilidade econômica e jurídica.