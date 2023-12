ExpoSegh e bauru como patrimônio histórico imaterial de Caxias do Sul estão entre as conquistas de 2023 para o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh). Para o próximo ano, o presidente Marcos Ferronatto espera repetir o sucesso do evento e tornar o xis, lanche tradicional de Caxias, patrimônio também.