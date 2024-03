O CEO da MadeiraMadeira, uma das principais plataformas virtuais do país especializada em produtos para casa, estará em Bento Gonçalves no próximo dia 19. A convite da Movergs e do Sindmóveis, Daniel Scandian irá palestrar sobre o tema "Desvendando Parcerias Lucrativas: Estratégias e Benefícios da MadeiraMadeira no Mercado Moveleiro".