A Páscoa mais cedo neste ano chegou a preocupar os donos da loja da Havanna, no Villagio Caxias, mas o movimento nesta semana animou os empresários Maicon Flores e Dyego Hinckel Hoffman. As vendas se intensificaram e alguns produtos esgotaram. Os dois estão otimistas e estimam um aumento de 10% na comercialização em relação ao ano passado — considerando também o quiosque do Bourbon San Pellegrino e a unidade de Canela.